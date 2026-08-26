Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balya ilçesi Akbaş Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sunmak amacıyla hayata geçirdiği 50 metreküp kapasiteli yeni prefabrik içme suyu deposu ile yapımı devam eden isale hattında çalışmalarını sürdürüyor. Proje, kısa sürede tamamlanacak.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Başkan Ahmet Akın'ın vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırma vizyonu doğrultusunda kent genelindeki altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Balya ilçesi Akbaş Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sunmak amacıyla BASKİ ekipleri tarafından 50 metreküp kapasiteli prefabrik içme suyu deposu kazandırıldı.

Depo ile mahalle arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla yaklaşık 1.700 metre uzunluğunda yeni içme suyu isale hattı yapımı da devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla mahallede içme suyu basınç düşüklüğü ve yetersizliği giderilerek, altyapı kapasitesi ve dayanıklılığı artırılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ANLAYIŞI

Çalışmalarını yalnızca mevcut ihtiyaçlara çözüm üretmekle sınırlı tutmayan BASKİ, Balıkesir'in gelecekteki su ihtiyacını da gözeten yatırımlar gerçekleştiriyor. 'Yenilikçi ve sürdürülebilir ve çevreye duyarlı ve hizmetler sunmak' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalarla, kentin su altyapısının daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.