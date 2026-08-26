Gölcük'te düzenlenecek 'Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği' kapsamında Kocaeli'ye gelen Gürcistan'ın Kutaisi Belediye Başkan Yardımcısı Shalva Mshvildadze ve beraberindeki heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'i ziyaret etti

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük'te organize edilecek 'Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği' kapsamında Kocaeli'de bulunan Gürcistan Kutaisi Belediye Başkan Yardımcısı Shalva Mshvildadze, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Sevim ve dernek yönetimi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

ETKİNLİK HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in ağırladığı heyetle gerçekleştirilen görüşmede, Gölcük'te düzenlenecek 'Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği' hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar, programın içeriği ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca Kocaeli ile Gürcistan arasındaki kültürel ilişkiler, Kafkas kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konuları gündeme geldi. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek kültürel etkinlikler ve iş birlikleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Gürcistan'ın Kutaisi Belediye Başkan Yardımcısı Shalva Mshvildadze ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'e hediye takdim etti. Abiş de konuklarına Kocaeli'yi simgeleyen hediyeler verdi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.