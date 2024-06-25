Osmangazi Belediyesi Emek Yetenek Evi’nde düzenlenecek yaz dönemi kursları için kayıtlar başladı. 8 ile 15 yaş arasındaki öğrenciler, 6 hafta sürecek olan gitar, akıl-zeka ve strateji oyunları, drama-tiyatro ve mental aritmetik kurslarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Emek Yetenek Evi, uzun ve yorucu bir eğitim döneminin ardından 8 ile 15 yaş arasındaki öğrencileri, birbirinden eğlenceli aktiviteler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve eğitici-öğretici çalışmaların yer aldığı yaz dönemi kurslarına davet ediyor. Gitar, akıl-zeka ve strateji oyunları, drama-tiyatro ve mental aritmetik kurslarından oluşan yaz dönemi kursları, 8 Temuuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ve toplam 6 hafta sürecek. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftanın 4 günü düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyen öğrenciler, 24 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında velileri ile birlikte Emek Yetenek Evi’ne giderek kayıt yaptırabilecek. Her öğrenci, tamamı ücretsiz olarak düzenlenecek olan yaz dönemi kurslarından en fazla iki tanesine kayıt yaptırabilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu yaz dönemi kurslarından 200 civarı öğrencinin faydalanması hedefleniyor.

Kaynak: igf