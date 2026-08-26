Sakarya'da şehre değer katacak yatırımlar için peş peşe adımlar atılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Raylı Sistem ve AFA'dan sonra bir gelişmeyi daha paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar AFA ve Raylı Sistem'den sonra ara vermeden bir müjdeyi daha paylaştı.

Yeni Belediye Hizmet Binası Projesi için sahaya inen iş makinaları SASKİ Teknik Birimler ve Eski İtfaiye Binası'nın yıkımına başladı. Başkan Alemdar, 'Hamdolsun müjdeleri arka arkaya paylaşıyoruz. Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için sözleşme imzaladık. AFA'da inşa süreci başladı, Akyazı'da 1 milyarlık altyapı yatırımının başlangıcını yaptık. Şimdi ise Sakarya'mıza yakışır yeni hizmet binası için çalışmalarımızı başlattık. İş makineleri sahaya indi, alandaki mevcut yapıları kaldırmaya başladık' dedi.

Alemdar, Donatım bölgesinde Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü içerisinde yer alacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının yapımı için iş makinalarının sahaya indiğini açıkladı.

SASKİ Teknik Birimleri ve Eski İtfaiye Binası'nın bulunduğu arazideki yapıların yıkımına başlandı.

'MÜJDELERİ PEŞİ SIRA PAYLAŞIYORUZ'

Başkan Yusuf Alemdar yaptığı açıklamada, 'Hamdolsun müjdeleri arka arkaya paylaşıyoruz. Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için sözleşme imzaladık. AFA'da ve 1 milyarlık altyapı yatırımının başlangıcı olan Akyazı'da saha çalışmaları başladık. Karapürçek Millet Bahçesi'nin de temelini atıyoruz. Bugün ise yeni belediye hizmet binamız için ilk adımı attık. Makineler sahaya indi ve alandaki yapıları kaldırmaya başladık' ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE HİZMETLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ'

Yeni hizmet binasının Sakarya için önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini de ifade eden Alemdar, 'Belediye hizmet binası, şehrimizin eksikliği hissedilen belediye hizmetlerini tek çatı altında toplayacağımız alan olacak. Yeni hizmet binamız şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun' diye konuştu.

Büyükşehir'in yeni hizmet binası Aziz Duran Parkı'nın karşısında, yapımı hızla devam eden Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin yanındaki 39 bin metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilecek.

İÇERİSİNDE NELER OLACAK?

Vatandaşlara doğrudan hizmet verecek birimler tek çatıda toplanacak, 400 metrekarelik meclis salonu, 21 hizmet birimi, arşiv ve malzeme depoları, toplantı odaları, açık ve kapalı ofisler, seyir terasları, çok amaçlı salonlar ve 450 araçlık otopark yer alacak.