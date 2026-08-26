Eti Bakır, 'Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz' projesi kapsamında destek verdiği Elazığ'ın Salkaya Köyü'ndeki Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kazı çalışmalarına ikinci yılında da katkı sağlamayı sürdürüyor.

ELAZIĞ (İGFA) - Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Salkaya Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kayhan Murat, 2023 yılında bir çiftçi tarafından tesadüfen bulunan taban mozaiğinin, bölgede Roma dönemine ait bir yerleşim alanını ortaya çıkardığını söyledi.

Yeni kazılarla mozaiğin bir villaya ait olduğunun teyit edildiğini belirten Murat, mozaik alanının güneyinde bulunan ve korunmuş plan özellikleriyle öne çıkan hamam yapısının, Elazığ'da tespit edilen ilk örnek olması bakımından büyük önem taşıdığını ifade etti. Doç. Dr. Murat, yapının batı kanadında hilal formundaki mimari birimler ve dönemin zemin altı ısıtma sistemi olarak bilinen hypocaust elemanlarının ortaya çıkarıldığını aktarırken geçen yıl bulunan şarap üretim atölyesinin güneyindeki depo alanlarıyla birlikte başka villalara da yaklaştıklarını düşündüklerini belirterek, hamam ile mozaik arasında ortaya çıkan düzgün kesme taşlı yolların da yapılar arasındaki bağlantıyı gösterdiğini vurguladı.

Kazı alanında önümüzdeki dört yıllık planlamada, hamam ve mozaik arasındaki bağlantı yollarının tamamlanması, tespit edilen kilisenin kazısına başlanması ve işlevi henüz belirlenemeyen yapıların daha ayrıntılı incelenmesi hedefleniyor. Murat, çalışmalara destek veren Eti Bakır'a ve kazıyı yürüten Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, kültürel mirasın korunmasını toplumsal sorumluluk anlayışlarının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti. Elazığ'da faaliyete başlayacak yeni tesisin büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Akbaş, 350 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesisin kent ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade etti. Akbaş, yaklaşık 750 kişilik istihdam oluşturacak Elazığ İşletmesi'nde yılda 1 milyon ton bakır cevheri işleneceğini söyledi.

Salkaya Kazısı'na verilen desteğin süreceğini belirten Akbaş, bölgenin kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.