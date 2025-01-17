Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde başlayan ‘Kitap Kulübü Atölyesi’ dersleri ara vermeden devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - 7-14 yaş çocukların, farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitimler gördüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) kadınlara yönelik bilgilendirici, eğitici programlar da gerçekleşiyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen ‘Kitap Kulübü Atölyesi’ dersleri devam ediyor.

Farklı tür ve alanlarda kitaplar okunuyor

Adapazarı SGM’de gerçekleşen kitap kulübü atölyesinde kişisel gelişimden, Türk ve dünya klasiklerine kadar birçok eser okunuyor. Okunan kitapları farklı bakış açılarıyla değerlendiren katılımcılar, kitapların kendilerine sunduğu katkılarını konuşuyor.

Detaylı bilgi

Atölye hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 40 54(Dahili: 3719-3720) numaralı sabit hattan bilgi alabilecek.