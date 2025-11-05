Bunlar da ilginizi çekebilir

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı boyunca sürecek kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiye ve tiyatro oyununa tüm sanatseverler davet edildi.

Etkinlikler SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatro severlerle 'Deli İbrahim Divanı' oyunu ile devam edecek. Saat 20.00'de perdelerini açacak tiyatro oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Kentin geçmişiyle bugünü arasında görsel bir köprü kuracak olan sergide, Ersin Berk'in objektifinden yansıyan kareler şehrin kimliğine dair izler sunacak.

6 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde fotoğraf severlerle buluşacak sergi, Sakarya'nın kültürel birikimini, kent belleğini ve aidiyet duygusunu fotoğraf sanatıyla buluşturacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım etkinlikleri, 6 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de fotoğraf sanatçısı Ersin Berk'in eserlerinin yer aldığı 'Sakarya Kültür & Bellek & Aidiyet' adlı sergi açılışı ve saat 20.00'de ise Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Deli İbrahim Divanı' tiyatro gösterisiyle sürecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri, aynı gün iki farklı etkinlikle sanatseverlere kapılarını açacak.

