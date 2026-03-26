Muğla'nın Milas ilçesinde yerel belediye merkez ve kırsal mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde tespit ettiği alanlar, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleşen çalışmalar ilçemizin farklı mahallelerinde sürüyor. Mahallelerde yoğun çalışmalar yapan ekipler parke kaplama çalışmaları, koruge boru bağlantıları, duvar örme, yol, asfalt tamirleri ve şarampol temizlikleri gerçekleştirdi.

İlçeyi daha modern bir görüntüye kavuşturmak ve mahalle sakinlerinin konforlu ve kullanışlı alanlarda yaşamlarını sürdürmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiren belediye ekipleri; Danışment, Eğridere, Çökertme, Bozalan, Kurudere ve Selimiye mahallelerinde çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda Danışment ve Eğridere mahalleleri arası yolu 400'lük koruge boru yenileme, 600'lük koruge boru önü duvar örme ve yol filler serme çalışmaları, Çökertme Mahallesi Kumcağız Mevkii yolu üzeri ve Bozalan Mahallesi'nde kilit parke çalışmaları, Kurudere Mahallesi mezarlık yolu koruge boru döşeme çalışmaları, yol asfalt tamirleri ve şarampol temizlikleri, son olarak ise Selimiye Mahallesi'nde yol tamir çalışmaları yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Planlanmış programlar çerçevesinde ekiplerin yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Milas'ı daha modern bir görüntüye kavuşturmak ve mahalle sakinlerinin konforlu ve kullanışlı alanlarda yaşamlarını sürdürmesini sağlamak amacıyla hizmetler yoğun şekilde süreceğini söyledi.