Kayseri'nin hafızasında iz bırakan öncü isimlerden ilk kadın dağcı İlmiye Bergman, hayatını anlatan özel bir belgeselle yeniden gün yüzüne çıkıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yapımı ve Kayseri Talas Belediyesinin ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek 'Kayseri'den İlk Türk Kadın Dağcı' belgeselinin ilk gösterimi, kültür ve tarih meraklılarını anlamlı bir programda buluşturacak.

KADININ AZMİ, ERCİYES'İN ZİRVESİNDE HAYAT BULDU

Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkarak tarihe geçen İlmiye Bergman'ın ilham veren yaşam öyküsü, yalnızca bir dağcılık hikâyesi değil; aynı zamanda azmin, cesaretin ve öncülüğün sembolü olarak izleyiciyle buluşacak. Belgesel, Kayseri'nin yetiştirdiği bu güçlü kadın figürün bilinmeyen yönlerini de gözler önüne serecek.

BAŞKAN YALÇIN'DAN DAVET: 'BU HİKÂYE HEPİMİZİN'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, böylesi kıymetli bir değerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek bütün vatandaşları programa davet etti. Başkan Yalçın, 'Şehrimizin hafızasında yer edinmiş bu özel ismi tanımak ve tanıtmak, kültürel sorumluluğumuzdur. Bütün hemşehrilerimizi bu anlamlı buluşmaya bekliyoruz' mesajını verdi.

Programın paydaşlarından Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara da İlmiye Bergman'ın kadının gücünü yansıtan önemli bir simge isim olduğuna dikkat çekerek, hayat hikâyesinin özellikle gençlere ilham vereceğini vurguladı.

İLK GÖSTERİM 27 MART'TA

Belgeselin ilk gösterimi, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 14.00'te Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programın, Kayseri'nin kültürel mirasına ışık tutan önemli bir buluşma olması bekleniyor.

Talas Belediyesi, bu tür etkinliklerle geçmişin izlerini geleceğe taşıyarak, şehir kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.