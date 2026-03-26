İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlardan yaban hayatına kadar geniş bir alanda yürüttüğü çalışmalarla 'Tek Sağlık' yaklaşımını sahaya taşıyor. İki yılda on binlerce hayvana ulaşılırken, yeni projeler de yolda.

İZMİR (İGFA) - Dr. Cemil Tugay başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa, hayvan ve insan sağlığını birlikte ele alan 'Tek Sağlık' yaklaşımıyla hayvan refahını artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda kurulan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı; sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor.

Kent genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan 'Patili Kentimiz' ve 'Patili Perşembe' etkinlikleriyle sahiplendirme kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Farklı noktalarda düzenlenen etkinlikler, vatandaşların sahipsiz hayvanlarla buluşmasını sağlıyor.

Belediye ekipleri afet ve yangınlarda da hayvanlar için seferber oluyor. 2024 yılında Selçuk'taki orman yangınında 155 köpek tahliye edilerek tedavi altına alınırken, Karşıyaka ve çevresindeki yangınlarda 298 hayvan kurtarıldı. 2025'te ise İzmir genelindeki yangınlarda 100'ü aşkın personel ve 35 araçla yürütülen çalışmalarda yüzlerce hayvan tahliye edilip tedavi edildi. Yaralanan kaplumbağa ve kirpiler de iyileştirilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için mobil kısırlaştırma hizmetleri de güçlendirildi. Yenilenen mobil üniteler sayesinde farklı bölgelerde eş zamanlı operasyonlar yapılabilir hale gelirken, 2024-2025 döneminde 8 binden fazla kedi kısırlaştırıldı.

Nisan 2024'ten bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 123 bini aşkın koruyucu hekimlik uygulaması yapılırken, 37 binden fazla hayvan kısırlaştırıldı, 17 binden fazla hayvan tedavi edildi ve 3 bini aşkın hayvan sahiplendirildi. Ayrıca üretilen yüzlerce ton mama ile sahipsiz hayvanlara düzenli beslenme desteği sağlandı. Otellerden toplanan gıda atıklarının değerlendirilmesiyle hayata geçirilen proje ise sürdürülebilirlik açısından dikkat çekti.

Yeni yatırımlara da vurgu yapılan açıklamad, Dikili'de sahipsiz hayvanlar için büyük bir rehabilitasyon merkezi kurulması planlanırken, Kiraz'da doğal yaşam alanı oluşturulması, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü içinde ise sahipli hayvan mezarlığı ve yeni yaşam alanları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu arada İzmir Doğal Yaşam Parkı ise, hem ziyaretçi sayısı hem de hayvan sağlığı çalışmalarıyla öne çıktı.

Son iki yılda binlerce yaban hayvanı tedavi edilirken yüzlercesi yeniden doğaya kazandırılan parkta, koruma altındaki türlere yönelik özel bakım ve rehabilitasyon çalışmaları da dikkati çekti.