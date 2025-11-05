Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden Keşanspor, Keşan'daki kurum ziyaretleri kapsamında Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden Keşanspor Kulübü, Keşan'daki kurum ziyaretlerine devam ediyor. Kulüp yöneticileri, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyarete, Keşanspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kulübün çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

ŞAPÇI'YA ÜZERİNDE İSMİNİN YAZILI OLDUĞU FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Keşanspor forması hediye etti.

DESTEK SÖZÜ GELDİ

KTSO Başkanı İsmail Şapçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Keşanspor, kentimizin markasıdır. Yeni sezonda başarılar diliyor, her zaman yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum.'

dedi.

MERİÇ'TEN TEŞEKKÜR

Keşanspor Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç ise misafirperverlikleri ve destek sözleri için İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti