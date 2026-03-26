Ağrı'da havaların düzelmesiyle birlikte belediye ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi. Ağrı Belediye Başkanı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle cadde ve kaldırımlarda yıkama işlemleri aralıksız şekilde devam ediyor.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Belediyesi'nin koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ana arterler, kaldırımlar ve yoğun kullanılan alanlar tazyikli su ile temizlenirken, şehir estetiğinin korunması ve hijyenin artırılması hedefleniyor.

Yapılan uygulamalarla birlikte hem çevre temizliği sağlanıyor hem de vatandaşların daha sağlıklı bir şehir ortamında yaşamaları amaçlanıyor.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, kent genelinde yürütülen temizlik faaliyetlerinin planlı şekilde sürdüğü belirtilerek, 'Daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor' ifadelerine yer verildi. Ağrı Belediyesi, özellikle bahar aylarının gelmesiyle birlikte temizlik çalışmalarını artırarak şehir genelinde daha düzenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı hedefliyor.