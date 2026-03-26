İzmir Çiğli Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca, düzenlenen özel programda şarkılarıyla anıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte yüzlerce vatandaş salonu hınca hınç doldurdu. Müziğin birleştirici gücüyle buluşan Çiğlililer, gece boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşadı. Etkinliğe Çiğli Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetimi ve Kadın Kolları ile İzmanço İzmir Şubesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Rock ile Zamanda Yolculuk

Sanatçıların hafızalara kazınan eserleri seslendirilirken, izleyiciler zaman zaman şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Salonu dolduran vatandaşlar kimi zaman hüzünlendi, kimi zaman ise keyifli anlarla gülümsedi. Anadolu Rock'ın unutulmaz ezgileri eşliğinde adeta geçmişe yolculuk yapıldı.

Başkan Yıldız: 'Kültür ve sanatla Çiğli'yi buluşturmaya devam edeceğiz'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Hem Barış Manço'nun hem de Cem Karaca'nın bir döneme damgasını vuran sanatçılar olduğunu hatırlatarak, 'Anadolu Rock müziğinin iki büyük ustası Barış Manço ve Cem Karaca'yı böylesine güzel bir programla anmak bizler için büyük bir mutluluk. Bu değerlerimiz sadece müzikleriyle değil, bıraktıkları kültürel mirasla da hepimizin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Çiğli Belediyesi olarak vatandaşlarımızı sanatla, müzikle ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.'