Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın birlik, paylaşma ve hoşgörü ruhunu çocuklara aktarmak için özel etkinlikler düzenliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp yönettiği Hacivat-karagöz gölge oyunu okulları geziyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının manevi değerini çocuklara hissettirmek için birbirinden düzenlediği programlarda Erenler Çaybaşı Yeniköy İlkokulu ve Pamukova Fatma Hanım İlkokulu’nda toplamda yaklaşık 600 öğrenci Karagöz ve Hacivat oyunuyla buluştu.

Karagöz ve Hacivat’ın neşeli anlatımıyla Ramazan’ın manevi atmosferiniöğrencilere eğlendirerek hissettirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni sosyal sorumluluk projesi “Bu Şehir Hepimizin” çalışmasının şehir için bütünleştirici gücünü öğrenen öğrenciler, projenin şehre katkılarını sinevizyon gösterimiyle izledi. Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yusuf Demir, minik öğrencilere kampanyaya ilişkin bilgiler paylaşarak, derslerinde başarılar diledi.

Sakarya Büyükşehir’in Ramazan ayı boyunca çocuklar için haftalık periyotlarla gerçekleştirdiği oyun, 10 Mart Karapürçek Şehit Hüseyin İlkokulu ve 12 Mart Geyve Ali Fuat Paşa İlkokulu ve Ortaokulu’nda sahneleneceği öğenildi .