Nilüfer Belediyesi, ilçede ikamet eden ve Bursa'daki devlet üniversitelerinde örgün lisans veya önlisans eğitimi gören öğrencilere eğitim dönemi boyunca ücretsiz abonman kart desteği sağlayacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ulaşım giderlerine destek olmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, Nilüfer'de ikamet eden ve Bursa'daki devlet üniversitelerinde örgün lisans veya önlisans eğitimi gören öğrenciler, eğitim dönemi boyunca ücretsiz abonman kart desteğinden yararlanabilecek.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında şu belgeleri sunması gerekiyor:

Bursa'daki devlet üniversitelerinde örgün lisans veya önlisans eğitimi gördüğünü gösteren belge,

Nilüfer ilçesinde ikamet edildiğini gösteren ikametgâh belgesi (birincil adres beyanı),

Ailenin gelir durumunu gösteren Aile Barkodlu SGK Döküm Belgesi.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Ücretsiz abonman kart desteği için başvurular Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Binası'na yapılabilecek.