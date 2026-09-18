Anadolu'nun Türk yurdu olmasını tescilleyen Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü nedeniyle, Denizli'nin Çivril ilçesinde anma ve kutlama programı düzenlendi.

DENİZLİ (İGFA) - Anadolu Selçuklu'nun 17 Eylül 1176 tarihinde Anadolu'nun tapusunu mühürlediği Miryokefalon Zaferi, 850. yıl dönümünde yâd edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen program, Çivril Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydanda yapılan törenin ardından program, Çivril Şefkiye Özel Fen Lisesi'nde devam etti. Programa; protokol üyeleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



ZAFERİN KAHRAMANLARI ANILDI



Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, Çivril Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Pamukkale Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından Miryokefalon Zaferi'ni konu alan film gösterildi. Filmde, 850 yıl önce kazanılan zaferin kahramanları anıldı.



'TÜRK TARİHİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR KIRILMA NOKTASI'



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 1176 Derneği Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık, Miryokefalon Zaferi'nin Türk tarihi açısından kırılma noktası olduğuna dikkat çekti.

Balık, zaferin 850. yılı dolayısıyla düzenlenen bu etkinliklerin son derece değerli olduğunu belirterek, bu tür bilimsel ve kültürel faaliyetlerin savaşın tarihi arka planını aydınlatmada ve toplumsal hafızayı diri tutmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.



HATIRA MADALYONU VE PLAKET TAKDİMİ YAPILDI



Protokol konuşmalarının ardından, Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı anısına özel olarak tasarlanan hatıra madalyonları ve plaketlerin takdimi gerçekleştirildi.

Miryokefalon Zaferi'nin araştırılması ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayan isimlere hatıra madalyonu takdim edildi. Kutlamalar kapsamında ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, halk oyunları ekiplerinin ve mehteran takımının sunduğu gösteriler ile güreş takımının ve geleneksel okçuların sergilediği atış gösterileriyle sona erdi.