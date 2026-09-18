Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kentin her noktasında güvenli ve sürdürülebilir altyapı oluşturma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kentin her noktasında güvenli ve sürdürülebilir altyapı oluşturma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Mevcut yerleşimlerde altyapının yenilenmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra, gelişen yeni yerleşim alanlarında da ihtiyaç duyulan kanalizasyon hatları oluşturuluyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki çalışmalarını planlı bir şekilde yürütüyor. Mevcut yerleşimlerde altyapının yenilenmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra yeni gelişim alanlarında da ihtiyaç duyulan kanalizasyon hatları oluşturularak kentin gelecekteki altyapı gereksinimlerine bugünden cevap veriliyor.

Bu kapsamda 71 Evler, Zincirlikuyu ve Ihlamurkent Mahallelerindeki yeni yerleşim alanlarında gerçekleştirilen kanalizasyon hattı imalatlarıyla bölgelerin altyapı kapasitesi artırıldı.

Yapılan çalışmalarla atık suların sağlıklı ve güvenli biçimde uzaklaştırılması, yeni yapılaşma alanlarının kanalizasyon sistemine düzenli şekilde dâhil edilmesi ve uzun ömürlü bir altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.