Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim gören minikler, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi Erken Çocukluk Birimi 4-6 Yaş Atölyesi öğrencileri, Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazileri Mehmet Şenses, Ahmet Beşirli ve Enver Yıldız'ı evlerinde ziyaret etti. Minik öğrenciler, hayatlarının önemli bir bölümüne tanıklık eden gazilerle bir araya gelerek duygu dolu anlara ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde minikler, gazilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Gazilerin ellerini öpen çocuklar, kendilerine çiçek ve çikolata takdim ederek Gaziler Günü'nü kutladı. Gaziler ise minik misafirleriyle yakından ilgilenerek Kıbrıs Barış Harekâtı'na dair anılarını ve geçmişten bugüne taşıdıkları hatıralarını paylaştı. Çocuklara madalyalarını da gösteren gaziler, miniklerin merak ettiği soruları yanıtladı.

'Minikler Gazilerimizi Tanıyor' etkinliğiyle çocukların vatan uğruna fedakârlık gösteren gazileri yakından tanımaları, onların hayat hikâyelerini dinlemeleri ve milli-manevi değerlerle küçük yaşta buluşmaları amaçlandı. Samimi ve duygu dolu görüntülere sahne olan ziyaretlerde minikler, gazilerin anlattığı kahramanlık hatıralarını dikkatle dinledi. Gerçekleştirilen anlamlı buluşmayla çocuklar, Gaziler Günü'nün taşıdığı değeri yakından hissederken gaziler de minik misafirleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.