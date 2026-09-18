Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlediği Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, saray mutfağının köklü lezzeti 'Helva-i Hakani'nin (Fetih Helvası) yapımı ve festival kortejiyle başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla şehrin köklü mutfağını dünyaya tanıtmak, asırlık gastronomi kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve yerel üreticileri görünür kılmak amacıyla düzenlenen 5. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, adeta dev bir mutfağa dönüşen Merinos Parkı'nda başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve beraberinde Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri, üreticiler ve muhtarlarla birlikte ilk olarak 'Fetheden Lezzetler' platosunda meddah gösterisi izledi. Daha sonra DAĞDER çadırını ziyaret eden Başkan Vekili Biba, seramik, çini ve bıçak atölyelerini gezdi. Festival, Merinos Parkı B Kafe önünde Osmanlı saray mutfağının simge lezzeti 'Helva-i Hakani (Fetih Helvası) yapımı ile start aldı. Ardından festival alanına coşkulu bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

BİBA'DAN 'FETHEDEN LEZZETLER' VURGUSU

Festivalin bir gastronomi etkinliğinin ötesinde Bursa'nın tarihini, kültürünü ve kuşaktan kuşağa aktarılan mirasını temsil ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bu yıl festivalimizin ana temasını belirlerken köklü mutfak mirasımızdan ilham aldık ve 'Fetheden Lezzetler' dedik. Bursa'mızın fethinin 700. yılını idrak ettiğimiz böylesine anlamlı bir yılda, şehrimizin asırlardır yaşayan lezzetlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor, Türkiye ve dünyayla buluşturuyoruz' dedi.

BİBA: 'BU BÜYÜK SOFRANIN TAMAMINI GÖRÜNÜR KILMAK İSTİYORUZ'

Bursa'nın 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Vekili Biba, 'Bursa mutfağı, büyük tarihin içerisinde şekillenmiştir. Farklı kültürler bu topraklarda aynı sofranın etrafında buluşmuş, her gelen bu şehre kendi lezzetlerinden bir şey katmış, Bursa da bütün bunları kendi ruhuyla yoğurmuştur. Bugün İnegöl köftesinden cantığa, pideli köfteden tahinli pideye, kestane şekerinden cevizli lokuma, süt helvasından Mustafakemalpaşa tatlısına kadar gururla anlattığımız zenginliğin arkasında büyük bir kültürel birikim bulunuyor. Bu şehrin her ilçesinin, her köyünün soframıza kattığı ayrı bir değer var. Biz bu büyük sofranın tamamını görünür kılmak istiyoruz. Bu sofranın ardındaki çiftçilerimizi, ustalarımızı ve kadınları da unutmuyoruz. Ürünlerimizi tarladan sofraya ulaştıran bütün bu emeği korumadan, yerel üretimi güçlendirmeden, güçlü bir gastronomi şehrinden söz edemeyiz. Bursa'nın toprağında yetişen bir ürün yine Bursa'da değer kazansın istiyoruz' ifadelerini kullandı.

TARİHİ BELGELERDE BURSA MUTFAĞI İZİ

1502 yılında, Sultan II. Bayezid Han döneminde hazırlanan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'nın ekmekten ete, sebze ve meyveden çeşitli gıda ürünlerine kadar üretim ve satış standartlarını belirleyen, dünyanın ilk standart düzenlemelerinden biri olarak kabul edildiğini hatırlatan Başkan Vekili Biba, 'Yani Bursa, bundan beş asır önce sofraya gelen ürünün kalitesini, ölçüsünü, fiyatını ve tüketicinin hakkını konuşan bir şehirdi. Bu örnek, Bursa'nın gastronomi hafızasını sağlam şekilde ortaya koymaktadır. Biz bugün o köklü anlayışı çağın imkânlarıyla yeniden buluşturuyoruz. Festivalimizi de Bursa'nın gastronomi değerlerini dünyaya tanıtacak, üreticimizi destekleyecek ve şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak önemli bir buluşma olarak değerlendiriyoruz' dedi.

'AMACIMIZ BURSA MUTFAĞINI DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERE TAŞIMAK'

Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen kardeş şehirleri ağırladıklarını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, 'Üç gün boyunca söyleşilerden gastro şovlara, yarışmalardan çocuk etkinliklerine, atölyelerden tadımlara kadar birbirinden güzel programlar gerçekleştirilecek. En özel bölümlerimizden biri de 'Fetihle Başlayan 700 Yıllık Lezzet Yolculuğu' olacak. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, saray ve Balkan mutfağından bugünün Bursa'sına uzanan lezzet hafızamızı burada hep birlikte yaşayacağız. Arzumuz, geleneksel tariflerimizi korurken genç şeflerimizin yeni yorumlarına alan açmak. Yerel ürünlerimizi yeni pazarlara ulaştırmak ve nihayetinde Bursa mutfağını Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yere taşımak' ifadelerini kullandı.

BİBA'DAN 3 GÜNLÜK LEZZET YOLCULUĞUNA DAVET

Festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Vekili Biba, 'Herkesi üç gün boyunca yeni tatlarla tanışmaya, şeflerimizin hünerlerini izlemeye, üreticilerimizin hikâyelerini dinlemeye ve Bursa sofrasının etrafında hep birlikte buluşmaya davet ediyorum. Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivalimizin Bursa'mıza, ülkemize ve gastronomi dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Festivalimiz bereketli olsun' diye konuştu.

Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa'nın kültür, tarih, tarım ve sanayi şehri olduğu kadar gastronomi turizmi şehri olduğunu da vurguladı. Dünyanın birçok yerinden gelen insanlarla Bursa'da kültür zenginliği oluştuğunu da anlatan Doğan, şehrin tanıtımında bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirterek festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise, festivalin Bursa'ya hayırlar getirmesini temenni etti. Bursa'nın 700 yıllık Türk kültürünü günümüze taşıyan müstesna bir şehir olduğunu ifade eden Mesten, 'Son yüzyıldan Balkanlardan ve Anadolu'nun farklı şehirlerinden insanları barındıran metropol haline geldi. Kültürü, tarihi ve sanatıyla olduğu kadar gastronomisiyle de kendini ortaya çıkardı. Bursa, gastronomi alanında da kendini dünya çapında göstermelidir. Bu yolda hızla ilerliyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa'nın mutfak anlamında zengin bir kültüre sahip olduğunu dile getirdi. Zihinlerde iz bırakan önemli lezzetlere sahip olduklarını anlatan Kılıç, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'da asırlar içerisinde teşekkül etmiş güçlü bir yaşam kültürü olduğunu söyledi. Gastronominin de bu yaşam kültürünün en sahici ve canlı tezahürlerinden olduğunu belirten Yılmaz, 'İnegöl köftesinden cantığa, pideli köfteden tahinli pideye, süt helvasından kestane şekerine, siyah incirden Gemlik zeytinine uzanan her bir değerimiz bu şehrin toprağından, emeğinden ve hafızasından izler taşır. Günümüzde seyahat anlayışı giderek değişiyor. Artık insan gittikleri şehirleri tanımanın yanında şehrin kendine mahsus kültürünü teneffüs etmek istiyor. Bursa'nın bu noktada güçlü bir birikime sahip olduğunu biliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ile yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin ve kent halkımızın Bursa'yı ve Bursa mutfağını tüm tarihi ve kültürel derinliğiyle tanıyacaktır. Festivalin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

'BURSA'NIN FETHİNDEN GÜNÜMÜZE: 700 YILLIK LEZZET YOLCULUĞU'

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Şahin Biba, festivale katkılarından dolayı festivalin ana sahne moderatörü akademisyen Şef Esat Özata ve Türkiye'de 'Yılın Çırağı' seçilen Bursalı Melek Arbaş'a plaket verdi. Başkan Vekili Biba, daha sonra Gastronomi Eğitmeni, Araştırmacı ve Yazar Şef Eyüp Kemal Sevinç ile birlikte mutfak tezgahına geçerek geleneksel pişirme yöntemleriyle sarımsaklı pilav ve tavuk kebabı yaptı. Şef Eyüp Kemal Sevinç tarafından yemeğin püf noktaları hakkında bilgi verilirken, katılımcılar da büyük bir dikkatle takip etti. Ürünleri tek tek hazırlayarak tencereye koyan Başkan Vekili Biba, evde de genelde fırın yemekleri ve balık yaptığını, balığın buğulamasını ve soğanlı yumurtayı sevdiğini belirtti. Bursa'nın Türkiye'ye ve dünyaya ciddi manada tarım ürünleri konusunda katkı sağladığını anlatan Başkan Vekili Biba, 'Domates deyince Mustafakemalpaşa, soğan deyince Karacabey, biber deyince Yenişehir, zeytin deyince Gemlik, Orhangazi, İznik, Mudanya akla gelir. Meyve deyince diğer ilçelerimiz akla gelir. 17 ilçenin de farklı değerleri var. Tarım artık turizme de hizmet eden potansiyele sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı teşvik edici projeleri masaya yatırdık. Boş kalan tarım alanlarının tekrar değerlendirilmesini istiyoruz. Üreticileri destekleyecek bazı adımları atacağız. Tarımı teşvik edecek adımlarımız artarak devam edecek. Bursa'da sanayi, tarım ve turizmi birlikte yürüteceğimiz bir anlayışla hareket etmeliyiz' diye konuştu.

Başkan Vekili Biba ve Şef Eyüp Kemal Sevinç daha sonra hazırlanan yemeği tabaklayarak tadına baktı. Programın sonunda Başkan Vekili Biba tarafından Şef Sevinç'e günün anısına plaket takdim edildi.

FESTİVAL, BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM EDECEK

Festival, 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günleri de birbirinden renkli, eğlenceli ve lezzetli etkinliklerle devam edecek. Ana Sahne ve Gastro Sahne'de gastronomi söyleşileri, şeflerin sunumları ve gastro şovlar düzenlenirken; yarışmalar, atölyeler, çocuk etkinlikleri, uluslararası lezzet buluşmaları ve canlı müzik performansları ziyaretçilerle buluşacak.