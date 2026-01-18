Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Genç Sahne Tiyatro Okulu'nda kursiyerler, eğitim sürecine başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da üniversite gençliğini sahne sanatlarıyla profesyonel bir zeminde buluşturan okulda yürütülen çalışmalar, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah koordinesinde sürdürülüyor.

Seçmelerin ardından eğitime hak kazanan öğrenciler, doğrudan Genel Sanat Yönetmeni Gümrah'ın hazırladığı program doğrultusunda sahne eğitimlerine başladı. Eğitim sürecinde öğrenciler; ses, nefes, beden kullanımı ve karakter inşası başta olmak üzere tiyatronun teknik ve disipliner altyapısını uygulamalı çalışmalarla öğreniyor.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah;'Genç Sahne, Şehir Tiyatrosu'nun ilk projesi olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Temel önceliğimizgençlerin sanat ilgisini uzmanlar eşliğinde şekillendirmek ve onlara profesyonel bir zemin sunmaktır. Burada sadece bir kadro kurmayı değil, gençlerimizin doğru bir disiplinle yetişmesini hedefliyoruz' dedi.

Gümrah; 'Ses, nefes ve karakter inşası gibi teknikleri içeren yoğun bir uygulama programı yürütüyoruz. Mayıs ayında sahneleme ile taçlanacak bu süreç, sadece bu dönemle sınırlı kalmayacak. Yeni yeteneklerin eklenmesiyle sürekli büyüyen ve yaşayan bir sanat yapısı inşa ediyoruz. Bu yolculuk, şehrimizin sanat geleceği için büyük bir kazanımdır' ifadelerini kullandı.

EBRU AKSAKALLI GÜMRAH KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü mezunudur. Kariyeri boyunca üniversiteler, kültür merkezleri ve kamu kurumlarında yazar, yönetmen ve eğitmen olarak görev almıştır. 2022-2025 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürüten Ebru Aksakallı Gümrah, geçtiğimiz yıl Sakarya Büyükşehir Belediyesi kadrosuna katılarak Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olarak görevine başlamıştır.