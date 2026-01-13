SAKARYA (İGFA) -

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan 'Yarının Liderleri: Genç AR-GE Akran Zirvesi'; Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Araştırma, Geliştirme, Proje ve İzleme Daire Başkanı Dr.Ayhan Öztürk, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğretmenler, yöneticiler ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarının Liderleri Genç AR-GE Akran Zirvesi Sakarya'da Gerçekleştirildi

Zirve, açılış ve protokol konuşmalarının ardından Genç AR-GE tanıtım videosu ile başladı. Sabah oturumlarında bilim, akademi, teknoloji, girişimcilik, kültür, sanat ve spor alanlarında başarı elde etmiş gençler, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Genç AR-GE Projesi kapsamında düzenlenen zirve, öğrencilerin akran öğrenmesi yoluyla ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini, özgüven ve liderlik becerilerini geliştirmelerini amaçladı. Program boyunca öğrencilerin bilişsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve ahlaki gelişimlerini destekleyen bütüncül bir yaklaşım benimsendi.

UYGULAMALI ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Öğleden sonra gerçekleştirilen uygulamalı atölye çalışmalarında öğrenciler, sabah edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkânı buldu.

Sanal gerçeklikte ekolojik şehir tasarımı, TÜBİTAK keşif atölyesi, girişimcilikte ikna sanatı, modernleşen sanat, müzik, edebiyat ve spor temalı atölyelerde öğrenciler aktif olarak yer aldı.

AKRAN MENTÖRLÜK HAVUZU OLUŞTURULDU

Zirve sonunda öğrencilerin AR-GE, girişimcilik, sanat ve spor alanlarına yönelik farkındalıklarının arttığı gözlemlenirken; özgüven ve liderlik becerilerinin güçlendirilmesine katkı sağlandı. Program kapsamında sürdürülebilir bir 'Akran Mentörlük Havuzu' oluşturularak öğrencilerin proje ve yarışmalara yönlendirilmesi hedeflendi.

Genç AR-GE Akran Zirvesi, sertifika töreni ve kapanış programı ile sona erdi.