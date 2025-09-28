Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin şehrin geleceğine yön vermesi için tasarladığı Genç Katılımlı Proje Atölyesi, yeni dönem fikir yarışması için başvuruları almaya başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin şehrin yönetiminde söz sahibi olması, genç fikirlerin Sakarya’ya iz bırakması için Genç Katılımlı Proje Atölyesi’ni bir gelenek haline getiriyor.

Projenin her yıl düzenlenen fikir yarışmasında 2025-2026 dönemi için kayıt başvuruları www.sakarya.bel.tr portalında açıldı.

Sakarya Dijital Yönetişim Ofisi çatısı altında 4’üncüsü gerçekleştirilecek yarışmada, “Üret, Karar Ver, Uygula” mottosuyla gençlerin projeleri ve değerli fikirleriyle şehrin yönetimine katılımı sağlanacak.

Başvurular internet adresinde

Yarışma “Gıda, Çevre ve Su Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Ulaşım ve Kent İçi Hareketlilik, Gençlik, Spor ve Kültür, Sosyal Hizmetler ve Dijitalleşme” olmak üzere toplam 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

15-30 yaş aralığındaki gençler bireysel, grup, inisiyatif, platform veya kulüp olarak birden fazla proje sunabilecek. Başvurular 10 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Ödüller sahiplerini bulacak

Şehrin geleceği için önerilerini sunan gençlerin proje fikirleri ön değerlendirmenin ardından jüri değerlendirmesine alınacak. Hemşeri oylamasıyla kazanan proje belirlenecek ve sonuçlar 4 Mayıs’ta açıklanacak.

Birinci olan isme “Sakarya Şehircilik” ödülü ve 30.000 TL para ödülü verilecek. Hemşehri oylamasına katılan her projeye ise katılım teşvik ödülü olarak 10.000 TL takdim edilecek.