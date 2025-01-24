Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev hanımı ve çalışan annelere yönelik müze ve sergi gezisi düzenledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışan anne ve kadınlara yönelik düzenlenen özel programda katılımcılar hem öğrenme hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Program, Adapazarı Ticaret Müzesi gezisi ile başladı. Anneler, rehber eşliğinde şehrin ticaret tarihine yolculuk yaparken, bölgenin kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Müze gezisi sonrasında, Yeşilay Gençlik Merkezi’nde Formatör Esra Gök tarafından gerçekleştirilen eğitimde, anneler “Ebeveyn Modelleri ve İletişim Sorunları” konusunda bilgilendirildi.

Katılımcılar, eğitim süresince uzman önerileriyle ebeveynlikte karşılaşılan zorluklara dair yeni bakış açıları kazandı.

Eğitim programının ardından Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Film Afişleri” sergisi gezisiyle anneler, sanatla iç içe bir molanın keyfini çıkardı. Annelerin büyük beğenisini toplayan sergi fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştirildi.

Programın son durağı Nehir Çikolata Evi oldu. Kahve ve çikolata eşliğinde yapılan keyifli sohbetler, annelerin birbirleriyle tanışıp deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıdı. Nehir Çikolata evini gezen anneler unutulmaz bir günü geride bıraktı.