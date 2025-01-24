Bilecik Valisi Şefik Aygöl, milletimizin onuru olan gazileri yalnız bırakmazken, her fırsatta ailelerin evlerine konuk oluyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte, 1999 yılında vatani görevini yerine getirirken hain terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Ahmet Yavuz’u ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Vali Aygöl gazilik unvanının milletimiz için taşıdığı anlam ve gazilerimizin cesaretinin nesiller boyu yüreklerde yaşayacak bir miras olduğunu vurguladı.

Gazi Ahmet Yavuz ile yakından ilgilenen Aygöl, kahramanımıza ve kıymetli ailesine teşekkürlerini ileterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Vali Aygöl, gazilerin fedakârlıkları ve kahramanlıklarının milletin hafızasında daima özel bir yer tutmaya devam edeceğini söyledi.