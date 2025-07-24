SASKİ, şehir genelinde yürüttüğü altyapı güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Epçeler ve Alifuatpaşa mahallelerinde, artannüfusun ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan 4 bin metrelik yeni içme suyu hattının inşası tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi.

Geyve’nin Epçeler ve Alifuatpaşa mahallelerinde artan nüfus ile yeni yerleşim alanlarının çoğalması, ileride oluşabilecek su ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu kapsamda başlatılan iki etaplı içme suyu hattı projesi ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede tamamlandı.

4 bin metrelik yeni içme suyu hattının inşasının tamamlanmasıyla, bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştırılarak su kayıpların önüne geçildi.

Proje kapsamında, ilk etapta Epçeler Mahallesi’nin mevcut su iletim kapasitesi artırıldı. İkinci etapta ise Alifuatpaşa Mahallesi’nin altyapısı güçlendirildi. Her iki mahallenin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan çalışmalar neticesinde toplam 4 bin metrelik yeni içme suyu hattı bölgeye kazandırıldı.