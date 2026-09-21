Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Yeşilova Mahallesi'ne kazandıracağı Gençlik Eğitim Merkezi'nin yapım ihalesine 15 istekli katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sunacak yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yapılması planlanan Gençlik Eğitim Merkezi'nin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Merkezin, gençlerin eğitim faaliyetlerine katılabileceği, becerilerini geliştirebileceği ve birlikte vakit geçirebileceği bir buluşma alanı olması hedefleniyor.

Toplam 654 metrekarelik alanda tek katlı olarak inşa edilmesi planlanan merkezde eğitim sınıfları, atölyeler, toplantı ve seminer salonları, kitap kafe ve oyun salonu yer alacak. Proje kapsamında hayata geçirilecek yeni alan, Yeşilova ve çevresindeki gençlerin eğitimden kültür ve sanata, sosyal etkinliklerden farklı aktivitelere kadar pek çok imkândan yararlanabileceği bir buluşma noktası olacak.

İHALEYE 15 İSTEKLİ KATILDI

Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda gerçekleştirilen yapım ihalesine 15 istekli katıldı. Yaklaşık maliyeti 22 milyon 481 bin 384 lira 61 kuruş olarak belirlenen ihalede en düşük teklif, 10 milyon 985 bin TL ile CNR Oto İnşaat A.Ş. tarafından verildi.

İhalesi yapılan Yeşilova Gençlik Eğitim Merkezi, oldukça donanımlı bir yatırım olacak. 654 metrekarelik alan üzerinde, tek katlı inşa edilecek merkezin; gençlerin eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilecekleri çok amaçlı bir alan olarak hizmet vermesi planlanıyor. Merkezde; eğitim sınıfları, atölyeler, toplantı ve seminer salonları, kitap kafe ile oyun salonu yer alacak.