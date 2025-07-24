Sakarya Büyükşehir, Sakarya'nın doğasını, tabiatını, sosyal dokusunu korumak için yürüttüğü denetimlerde yeni bir döneme girdi.

SAKARYA (İGFA) - Son teknolojik gelişmeler ışığında, mobil takip sistemlerinin devreye alınmasıyla şehrin merkezinde ve 16 ilçesinde atık dökümü, hafriyat toprağı ve yıkıntı atığı bertarafını yakın takibe alan Büyükşehir, 2025 yılının ilk 6 ayında 607 denetimle şehrin yeşil mirasına zarar verecek birçok girişimi engelledi. Kamuoyu ile paylaşılan raporda, "Sakarya'nın en büyük mirası tabiatı, yeşil mirasına ve sosyal çevresine zarar verecek her türlü girişimin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla başladığı çalışmalar kapsamında şehrin sosyal dokusunu, yeşilini, doğal güzelliklerini ve değerlerini korumaya odaklandı.

2025’in ilk 6 ayında sıkı denetim

Bu konuda ciddi bir politika ortaya koyuldu ve 2025 yılının ilk 6 ayında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından etkin bir çalışma yürütüldü. Yılın ilk yarısında sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle, çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, temizlenmesi üzerine büyük hassasiyet gösterildi.

Plan, proje, çevresel gürültü izleme…

Etüt, plan, proje çalışmalarına ağırlık verilerek gürültü kirliliğini izleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Çevresel gürültüye neden olan iş yeri, tesis, şantiye kaynakları ve eğlence amaçlı müzik yayın faaliyetini yürüten işyerleri etkin şekilde denetlendi.

Atık, hafriyat ve inşaat yıkıntıları takipte

Öte yandan hafriyat toprağı, inşaat, yıkıntı atıklarının taşınması, bertaraf edilmesi ve izin işlemleriyle ilgili yeni bir süreç başlatan Büyükşehir, Sakarya’nın cennet doğasını korumak ve bu noktadaki hareketliliği kontrol altına almak için sistemini güçlendirdi.

Çevre sağlığını korumak için rutin ve şikâyet üzerine yapılan denetimlerde kirliliğe neden olan kişi, kurum ve kuruluşlar son teknolojik teknikler ve denetim mekanizmaları kullanılarak tespit edildi.

6 ayda 607 denetim

Bu kapsamda “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında 2025 yılının ilk 6 aynıda 607 farklı hafriyat toprağı, inşaat, yıkıntı atığı denetimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir ayrıca, takip sistemleriyle 6 ay boyunca tüm ilçelerde her gün boyunca hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığının dökülebileceği tüm alanlarda rutin denetimler yaptı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nu ihlal eden tüm şahıs ya da işletmelere ilgili kanun maddesi kapsamında cezai işlem uygulandı.

805 araç online izleniyor

Anlık olarak, online bilgisayar ve tablet ile takip edilen, gerekli izin ve onaylarını tamamlayan 805 araçtan mevzuata aykırı davrananlar da tek tek belirlendi.

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, çevresel gürültü ve katı yakıt denetimi olmak üzere toplamda 718 farklı denetim gerçekleştirilerek mevzuata aykırı tespitler için cezai müeyyideler uygulandı.

“Yeşil mirasa zarar verecek her türlü girişim…”

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “Sakarya'mızın temiz, yeşil, oksijeni bol doğasını ve sosyal çevresini en etkin şekilde koruyup kollamak ve geleceğe miras bırakmak için gayretle çalışıyoruz. Teknolojik gelişmeleri en yakından takip ediyor ve yürüttüğümüz online takip, denetimlerle çevreye zarar veren, doğayı kirleten tüm ihlalleri tespit ediyoruz. Sakarya'nın en büyük değeri tabiatına, sosyal çevresine, yeşil mirasına zarar verecek her türlü girişimin takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.