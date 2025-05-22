Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin kâbusu kahverengi kokarcaya karşı çözüm olarak üniversite iş birliği ile ürettiği TUTSAK ile sahada böceğe karşı etkin mücadele başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir ekipleri mahalle mahalle gezerek çiftçilere ürünü ulaştırıyor ve feromonun tuzak malzemesi üzerinde doğru uygulanması için tüm detaylarıyla anlatıyor. Vatandaşlar bu mucize ürünün piyasaya sürülmesiyle ilgili, “Kokarca belası her tarafımızı sardı. Büyükşehir’in getirdiği ilaç inşallah çare olacak. Balkonlarımız bu istilacı türle dolup taşıyor. Ürünlerimiz zarar görüyor. Gayemiz bu sayede çare bulmaktır” ifadelerini kullandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nde Sakarya ve Türkiye’ye tanıttığı ‘tutSAK’ isimli feromon tuzağı Sakaryalı çiftçilerle buluşturmaya başladı.

Planlanan eğitim ve dağıtım takvimine göre ilerleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle mahalle gezerek ürünü çiftçiye ücretsiz dağıtıyor ve doğru kullanım yöntemini, dikkat edilmesi gereken hususları tüm detaylarıyla anlatıyor.

Teorik eğitim veriliyor

SAÜ’lü bilim insanlarının binlerce maddenin sentezlenmesi ile elde ettiği ve çiftçilerin tek kurtuluşu olarak yorumlanan ‘tutSAK’ın kullanımıyla ilgili çiftçiye brifing veriliyor.

“Doğaya zarar vermemesi önemli”

Kahverengi kokarca istilacısıyla topyekûn mücadeleyle biteceğini belirten Şecaat Cemal Çelik, “Üniversite ve Büyükşehir Belediyesi özel bir çalışma yaparak projeyi ortaya çıkardı. Mücadele için bilinçlendirme toplantısı yaptı. Ücretsiz bir şekilde dağıtım yapılması da çok önemli. Biz atıyoruz komşumuz atamıyor diye yakınıyorduk. Toplu bir şekilde dağıtılması çok güzel oldu. İlaçların sadece istilacı türlere karşı etkili olması doğaya zarar vermemesi çok önemli. Kokarca ile ilgili sıkıntılarımız vardı inşallah ilerleyen senelerde bereketli fındık hasadı elde edilir” diye konuştu.

İlaçlarımız verildi, bilgilendirildik

Mahallesinin yüzde 85’inin fındık üreticisi olduğunu belirten Elmalı Mahallesi Muhtarı Turan Sezer ise, “Kokarca geçtiğimiz seneye nazaran çok çoğaldı. Sakarya Üniversitesi ve Büyükşehir’in ortaklaşa çalışması için teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyiz. Elmalı Mahallesi’nin yüzde 85’i fındık yetiştiricisidir. Yusuf Başkanımız ekibini göndererek bizlere teorik eğitim verdiler. İlaçlarımız verildi, bilgilendik inşallah mahallemiz ve şehrimiz bu beladan kurtulacak” dedi.

“Bizim önümüzde ciddi bir engel teşkil ediyor”

Hatice Acar de tarımsal üretimin yanında günlük hayata da olumsuz etkisinden bahsederken, “Kokarca belası her yanımızı sarmış durumda. Sadece yaşam kalitemizi düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerimizin önünde de ciddi bir engel teşkil ediyor. Büyükşehir Belediyemizin bizlere ulaştırdığı ilaçların bu soruna çare olmasını umut ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu zararlıyı yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İlk defa Sakarya’da”

Eğitimlerden fayda göreceklerini belirten Remzi Sezer de şöyle dedi: “Kokarca, fındık başta olmak üzere tarımsal ürünlerimize ve meyvelerimize ciddi zarar veriyor. Bu zararlıya karşı Türkiye’de ilk kez Sakarya’da uygulamaya geçilmesi, çiftçilere verilen değerin somut bir göstergesidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a, bu mücadelede kullanılacak ilaçları bizlere ücretsiz olarak temin ettiği için teşekkür ediyoruz.”

Çiftçiye verilen değer…

Büyükşehir’in hayata geçirdiği projeyi çiftçiye verilen değer olduğunu belirten Necmiye Aydın, “Balkonlarımız bu istilacı türle dolup taşıyor, ürünlerimiz ciddi zarar görüyor. Artık bu soruna bir çare bulma zamanı geldi. Bunun için buraya geldik; elimizdeki ilacı deneyeceğiz. İnşallah hem ürünlerimiz hem de bizler için hayırlı olur. Hepimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir’in tarımsal alanda faaliyet yürüten birimleri şehrin mahallelerini dolaşarak tutSAK’ı dağıtmaya ve çiftçiyi teknik olarak bilgilendirmeye devam edecek.