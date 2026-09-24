İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, sahte resmi belgelerle Türk vatandaşlığı işlemlerini usulsüz şekilde gerçekleştirdiği ve bu işlemler karşılığında haksız kazanç sağladığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, İzmir merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Suriye uyruklu kişilerin işlemlerini resmi belgede sahtecilik yoluyla usulsüz şekilde gerçekleştirdikleri ve bu faaliyetlerden haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 43 yabancı uyruklu kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

24 Eylül'de düzenlenen operasyonda İzmir'de 2, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 49 bin 700 lira nakit para, yabancı uyruklu kişilere ait 3 kimlik belgesi, 2 pasaport, 3 geçici koruma kimlik belgesi ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.