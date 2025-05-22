Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde geniş çaplı denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda, 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu denetimlerde, 27’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 509 düzensiz göçmen yakalandı.

DÜZENSİZ GÖÇ ORANI YÜZDE 74,5’TEN YÜZDE 1,8’E DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İki yıl önce mobil göç araçlarıyla başlayan kimlik kontrollerinde, o dönemde kontrol edilen her 4 kişiden yaklaşık 3’ü (yüzde 74,5) düzensiz göçmen çıkarken, geçtiğimiz ay bu oran yüzde 1,8’e geriledi. Artık kimlik kontrolü yapılan her 100 kişiden sadece 2’si düzensiz göçmen olarak tespit ediliyor. Bu başarı, Türkiye’nin düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıktığını gösteriyor. Yetkililer, düzensiz göç rotasının değiştiğini vurguladı.

Operasyonlar kapsamında, metruk binalar, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durakları ve istasyonları gibi toplam 18 bin 317 yer kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımında '' Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1925518639169511824