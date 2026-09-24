BM 81. Genel Kurulu kapsamında birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Kıbrıs, Ukrayna ve bölgesel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta üç gün boyunca yoğun diplomatik temaslarda bulundu. Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısındaki Türkevi başta olmak üzere çeşitli platformlarda çok sayıda ülke lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin barış, istikrar ve diyalog merkezli yaklaşımını muhataplarıyla paylaştı.

VİETNAM, LİBYA, KUVEYT VE KOSOVA İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gün temaslarında Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü. Türkiye ile Vietnam ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi yönündeki öneriye Hanoi'nin verdiği olumlu yanıttan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasında yatırım, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere iş birliğinin artırılacağını söyledi.

Erdoğan, ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir araya geldi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın sürmesi için gayret gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, diyalog ve uzlaşıyı amaçlayan sürecin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti. Görüşmede ticaret ve enerji başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi ele alınırken, Erdoğan İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan ayrıca Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşerek, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası alanda destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

LÜBNAN, GÜRCİSTAN VE İNGİLTERE İLE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı huzur ve istikrar için çaba gösterdiğini belirtti. Erdoğan, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi desteğin süreceğini kaydetti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüşmesinde ise iki ülke arasında ticaret, ulaşım ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini daha ileri taşıma mesajı verdi. Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi. Görüşmede savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

BM GENEL KURULU'NDA GAZZE VE BM REFORMU VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında büyük bölümünü Gazze'deki insani dram ve Filistin meselesine ayırdı. Uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi için yeniden reform çağrısı yaparak, 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajını yineledi.

GUTERRES VE LİDERLERLE GÖRÜŞMELER

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Erdoğan, Gazze'deki saldırılar, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti, Kıbrıs Türk halkının hakları, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ve Ukrayna ile İran'daki gerilimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile de görüştü.

PAŞİNYAN, IRAK VE ZELENSKİY İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir araya gelerek, normalleşme sürecinde olumlu ivmenin sürmesinin önemini vurguladı. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile yapılan görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülke arasında güvenlik iş birliğinin derinleştirilmesinde mutabık kalındığı, Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve Başika-Zilkan yerleşkesinin kademeli devri konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde ise Türkiye'nin kalıcı barış için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İŞ DÜNYASI VE İKLİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı'nda ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekerek, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve sağlık yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin düzenlediği İklim Etkinliğinde de konuşan Erdoğan, iklim hedeflerinin kalkınma ve refah politikalarıyla uyumlu olması gerektiğini, finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken tüm ülkelerden aynı hızda ilerleme beklenemeyeceğini söyledi.

New York temaslarının sonunda TASC, UID, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, entegrasyona evet, asimilasyona hayır mesajını yineledi. Erdoğan, ABD'de yaşayan vatandaşları yaklaşan ara seçimlerde sandığa gitmeye de davet etti.