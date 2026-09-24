Düzce'de bir sitenin kafesinde içilen Türk kahvesinin içinden kurt çıktığı iddia edildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de kahvenin yaklaşık yarısını içtikten sonra kurdu fark eden vatandaşlar şaşkına döndü.

Vatandaşlar, işletmeyi Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayet edeceklerini belirterek denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

'Bu tür olaylar nedeniyle insanlar dışarıda bir şey yiyip içmeye çekiniyor' diyen vatandaşlar, yetkililerden işletmelerde daha sık denetim yapılmasını talep etti.