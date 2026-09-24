Türk Tabipleri Birliği, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul önündeki silahlı saldırı sonrası kamu otoritelerini önleyici tedbir almaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve İnsan Hakları Kolu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda öğrencinin yaralanması üzerine açıklama yaptı. TTB, olayın büyük üzüntü yarattığını belirterek yaralı öğrencilere acil şifalar diledi.

Açıklamada, öğrencilerin, ailelerin, öğretmenlerin ve tüm eğitim emekçilerinin yanında olunduğu vurgulandı.

'ŞİDDET BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR'

TTB, nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından da benzer uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Eğitim kurumlarının güvenli hale getirilmesi ve şiddeti besleyen politikalara son verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Manisa'daki olayın bu uyarıların önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Şiddetin münferit olaylardan ibaret olmadığı, toplumsal koşullarla şekillenen ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı.

SİLAH ERİŞİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, ateşli silahlara kolay erişim ve bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasının da şiddet tablosunu derinleştirdiği belirtildi. TTB, uzun süredir silahların toplum sağlığı açısından oluşturduğu tehdide dikkat çektiklerini ve silahlara erişimin sınırlandırılması için düzenleme önerileri sunduklarını hatırlattı. Bu kapsamda daha önce gündeme getirdikleri 6136 sayılı kanunda değişiklik yapılması önerisinin hayata geçirilmemesinin, önleyici politikaların önemini gösterdiği ifade edildi.

'ASIL SORUMLULUK RİSKİ ORTAYA ÇIKMADAN AZALTMAKTIR'

TTB, devletin sorumluluğunun yalnızca olay sonrası failleri yakalamak ve soruşturma yürütmekle sınırlı olmadığını, asıl görevin öngörülebilir riskleri önceden azaltmak ve yaşam hakkını korumak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, okulların güvenliği, ateşli silahlara erişimin etkin denetimi, çocuk ve gençlerin sağlık ve sosyal hizmetlere erişiminin güçlendirilmesi ile şiddetin toplumsal nedenleriyle mücadele edilmesinin kamu otoritelerinin temel görevi olduğu belirtildi. TTB, açıklamasını 'Şiddeti kanıksamayacağız, önlenebilir ölümleri ve yaralanmaları kader olarak kabul etmeyeceğiz' sözleriyle tamamladı.