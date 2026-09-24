Yıldırım Belediyesi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Temeli atılan Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi, modern yapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla Bursalıların yeni buluşma noktası olacak.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçeye bir vizyon proje daha kazandırıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın seçim vaatleri arasında yer alan Duaçınarı Kültür ve Yasam Merkezi'nin temeli atıldı.

Bursa'nın, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacak merkez, modern yapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla Yıldırım'a değer katacak. Yıldırım'da sosyal hayatı zenginleştirecek Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi, vatandaşların bir araya geleceği önemli bir buluşma noktası olacak.

36 bin metrekarelik kullanım alanına sahip merkez; 800 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 250 kişilik 2 ayrı salon, 160 metrekarelik serbest kullanım alanı, bin 400 metrekarelik eğitim alanı, fuaye alanı, sanat galerileri, 2 nikah salonu, 91 ofis, 64 ticari dükkan, yeme-içme alanları, mescit, bebek bakım odası ve 330 araçlık otoparkıyla çok yönlü bir yapı olacak. Merkez ayrıca; ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın algılama, söndürme, aydınlatma otomasyon sistemleri ile ileri derecede teknolojik ve kendi enerjisini üretecek şekilde 'yeşil bina' olarak tasarlandı. İnşaat maliyeti ve arsa değeriyle birlikte toplam 2 milyar liralık projenin yapımında belediye bütçesinden tek kuruş çıkmayacak.

Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine; AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Muhammet Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtulmuş, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK'

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Yıldırımlılara verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Göreve geldiğimizde Yıldırım'ın büyük, nitelikli ve çok yönlü bir kültür merkezine ihtiyacı olduğunu ifade etmiştik. Doğru zamanı beklerken hazırlıklarımızı sürdürdük, imkanlarımızı geliştirdik, kaynaklarımızı planladık. 2022 yılında mülkiyetle ilgili meseleleri çözüme kavuşturduk. Ardından projelendirme çalışmalarımızı yürüttük. Ekonomik şartları, finansman imkanlarını ve ilçemizin ihtiyaçlarını ortak bir çerçevede değerlendirdik. Ve hamdolsun bugün alnımızın akıyla Yıldırım'ın en önemli vizyon yatırımlarından biri olacak Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'mizin temelini atıyoruz. Yaklaşık 35 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan bu alanda; kültürden eğitime, sosyal hayattan ticarete kadar farklı ihtiyaçlara cevap verecek güçlü ve çok yönlü bir merkez inşa ediyoruz. Kültürü, sanatı ve fikir hayatını burada, aynı çatı altında hemşehrilerimizle buluşturacağız' ifadelerini kullandı.

OTOPARK SORUNU OLMAYACAK

Merkezin tamamlanması ile birlikte bölgedeki otopark sorununun da çözüleceğini belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Ayrıca yatırımcı firmamızın katkılarıyla burada oluşturulacak kuyumcular çarşısı ise bölgenin ticari hayatına yeni bir canlılık ve çeşitlilik kazandıracak. Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi ile beraber oluşturduğumuz yan yol vesilesiyle hali hazırda Karayolları Bölge Müdürlüğü çıkışında oluşan kazaları, Tapu Müdürlüğü'nün girişinde oluşan trafik yoğunluğunu ve merkezimizin oluşturacağı trafik yükünü de çözmüş olacağız. Bir başka önemli avantajımız da merkezin konumu. Metro istasyonuna yakınlığımız ve toplu ulaşım imkanlarımız sayesinde buraya ulaşmak son derece kolay olacak. Dolayısıyla Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi yalnızca bu mahallenin kullandığı bir tesis olmakla kalmayıp Yıldırım'ın dört bir yanından hatta Bursa'nın farklı bölgelerinden insanların rahatlıkla ulaşabileceği güçlü bir çekim merkezi olacak. Hedeflerimizden biri de işte tam olarak bu; Yıldırım'ı kültür, sanat ve sosyal hayat bakımından şehrin güçlü odaklarından biri haline getirmek. Bursa'da birçok ihtiyaca aynı anda cevap veren bu kadar büyük ölçekte bir projeyi ilçelerimiz arasında ilk kez Yıldırım Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

KASADAN TEK KURUŞ ÇIKMADI

Dev projeyi belediye bütçesinden tek kuruş çıkmadan Bursa'ya kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; 'Gerçek belediyecilik eldeki imkanları tüketmek değil, şehrin sahip olduğu potansiyeli görebilmek, o potansiyeli doğru planlamayla değere dönüştürebilmek ve üretilen değeri yeniden halkın hizmetine sunabilmektir. Bu projenin belki de en dikkat çekici taraflarından biri işte bu. İnşaat maliyeti ve arsa değeriyle birlikte yaklaşık 2 milyar liralık bu yatırımımız için belediyemizin bütçesinden nakit çıkışı olmadı. Önce bu alanla ilgili mülkiyet süreçlerini çözdük ardından yeri satın aldık. Takas ve imar uygulamalarıyla, belediyemize hiçbir maliyet yüklemeden bu büyük yatırımı gerçekleştirebileceğimiz bir model geliştirdik. Bir taraftan 2 milyar liralık büyük bir eseri Yıldırım'a kazandırmış, diğer taraftan da belediyemizin mali imkanlarını başka hizmetlerimiz için muhafaza etmiş oluyoruz. Neticede kamu kaynağı bize emanettir ve bu yaklaşımımız emanete riayet ettiğimizin en somut örneklerinden biridir' dedi.

'DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Yıldırım'ın ve Bursa'nın çok önemli bir ihtiyacının bu merkezle karşılanacağını vurgulayan Başkan Yılmaz; 'Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'mizle medeniyetimizin köklerinden beslenen, kimliğini bilen, ahlakıyla, irfanıyla, bilgisiyle ve maharetiyle geleceğe yön veren insanlar yetişmesine vesile olacağız. Allah'ın izniyle Duaçınarı'nda nice 'dualı çınarlar' yetiştireceğiz. İhale süremiz iki yıl. Ancak hedefimiz merkezi mümkün olan en erken zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. Daha yapacak çok işimiz var. daha dokunacağımız çok hayat, güzelleştireceğimiz çok mahalle, çocuklarımıza bırakacağımız çok eser var. Ben bu merkezin ilçemize kazandırılması noktasında destek ve çabalarını esirgemeyen Genel Başkan Vekilimiz ve Sayın Efkan Ala'ya, önceki dönem Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir'e, İl Başkanımız Davut Gürkan'a, AK Parti Bursa milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'mizin Yıldırım'ımıza, Bursa'mıza ve bütün hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba Bursa'nın çok önemli bir eser kazanacağını belirterek, 'Yıldırım'ın ve Bursa'nın sosyal kültürel yaşamına değer katacak bir yatırımın temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dev projeden dolayı Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Projenin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise; 'Yıldırım, son yıllardaki hizmetlerle birlikte Bursa'nın en güzel ilçelerinden biri haline geldi. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum' dedi. Yıldırım'ın çehresinin hızla değiştiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da; 'Yıldırım'da ihtiyaçları bütüncül olarak ele alan ve doğru çözümler üreten bir belediyecilik anlayışı var. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'AK BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı tebrik eden, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, 'Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz hem modern bir kültür merkezini Yıldırım'a kazandırıyor hem de bunun için kaynak üretmiş. Bu eser Yıldırım'a yakışacak ve değer katacak. AK Parti belediyecilikte bir marka haline geldi. Yıldırım'da AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği sergileniyor. Ben bu önemli ve değerli eserden dolayı Başkanımız Oktay Yılmaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi şimdiden Bursa'ya ve Yıldırım'a hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin temeline ilk harcı birlikte döktü.