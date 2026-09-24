MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TAYFUN Blok-2 füzesinin kabulünün tamamlandığını, HÜRKUŞ-II kabulünün 28 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Basın bilgilendirme toplantısında GKRY'nin silahlanması ve Doğu Akdeniz'deki haklara dair kararlılık mesajları verildi.

İZMİR (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla Aksaz açıklarındaki TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, savunma sanayii, bölgesel güvenlik ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

TAYFUN BLOK-2'NİN KABUL SÜRECİ TAMAMLANDI

Aktürk, savunma sanayisinde yerli ve millî ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını duyurdu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 Füzesi'nin muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı. Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti de 28 Eylül'de TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde icra edilecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HknZUMFFeH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2026

MKE'DEN MÜHİMMAT TESLİMATI, FUAR VE TEKNOFEST KATILIMI

Açıklamada, MKE tarafından savunma sanayi paydaşlarına 35 mm parçacıklı mühimmat ve yedek parça teslimatları yapıldığı bildirildi. Ayrıca MKE'nin; 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek ADEX 2026 Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılım sağlayacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetinin 28 Eylül'de TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS MESAJI

Bakanlık açıklamasında, Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, GKRY'nin silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askerî iş birliklerinin Ada'daki hassas dengeleri olumsuz etkilediği ifade edildi. GKRY'deki hava savunma sistemiyle ilgili iddiaların, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe olamayacağı vurgulandı. Türkiye'nin, garantör ülke olarak KKTC ile iş birliği içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceği belirtildi.

YUNANİSTAN'A 'GAYRİASKERÎ STATÜ' UYARISI

Doğu Ege Adaları'nın gayriaskerî statüsünün Lozan ve Paris Barış Antlaşmaları ile açıkça düzenlendiğini, bu statüye aykırı silahlanma faaliyetlerinin hukuki durumu değiştirmeyeceğini söyleyen Aktürk,Türkiye'nin, iyi komşuluk ve diyalogdan yana yaklaşımını sürdürürken uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceği mesajı verildi.

DENİZALTI ELEKTRİK KABLOSU AÇIKLAMASI

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, GKRY ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesine de değinilen açıklamada, Türkiye'nin kıta sahanlığından doğan hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruduğu vurgulandı. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığında yapılacak kablo, boru döşeme ve bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin Türkiye ile önceden koordine edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bakanlık, bu çerçevede izinsiz faaliyetlere izin verilmediğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

Uzun menzilde gücümüz ve güvencemiz #TAYFUN Blok-2'nin teslimatı gerçekleşti! ????



ROKETSAN mühendisliğinin ve yerli teknolojinin ürünü olan TAYFUN'umuzun, Blok-2 versiyonu Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edildi.



Ülkemizin caydırıcı gücünü daha da artıran bu gelişme, kahraman: pic.twitter.com/HzO3DIK9xz — ROKETSAN (@roketsan) May 20, 2026