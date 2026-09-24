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20 Eylül 2026'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı verdi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 3 şüpheliyle birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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