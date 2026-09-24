Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
20 Eylül 2026'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı verdi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 3 şüpheliyle birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.