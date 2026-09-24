İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheliye işlem başlattı. Hesaplarda 2 milyar 155 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; Kırklareli, İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon illerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

2 MİLYAR 155 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettiklerinin tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunduğu açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmeyeceği vurgulanarak, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin süreceği ifade edildi.

Kırklareli merkezli 7 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire: pic.twitter.com/JbEsMOLuls — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 24, 2026