Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek’te mevcut haliyle sil baştan yenilenen Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin devamında inşa ettiği 750 metrelik yeni güzergahı, 3 bin ton asfaltın serimi ve tablo gibi işlenen çizgi çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezi ve 16 ilçesinde mevcut cadde, bulvar ve grup yollarını sil baştan yenilerken şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni güzergahları da birer birer hizmete açıyor.

Asfalt atağıyla birlikte başlayan yeni güzergâh hamlelerinin son örneği ise Hendek’in merkez bölgesinde kritik bir güzergâh olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde ortaya koyuldu.

Şehir merkezine ve birçok mahalleye ulaşımı sağlayan, her gün yüzlerce sürücünün kullandığı caddede öncelikle SASKİ ekiplerince yağmur suyu altyapısı baştan sona yenilenerek bölgeye uzun yıllar hizmet edecek şekilde hazırlandı.

Sonrasında ise dolgu ve düzeltme çalışmaları başladı, bordur yenilemeleri yapıldı ve caddede başlayan kaldırım çalışmaları kapsamında bölgeye geniş, ferah yürüyüş alanı kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, caddenin devamında bulunan 750 metrelik hatta ise yeni bir yol inşa ederek güzergahla bağlantısını sağladı.

İlçeye yeni kazandırılan bölünmüşyol, 3 bin ton sıcak asfaltla buluşturuldu ve hazırlanan ulaşım hattı çizgi çalışmasıyla tablo gibi işlendi. Ticari faaliyetlerin gelişim gösterdiği bölgede, tüm hatlarıyla hazır hale getirilen yeni güzergâh vatandaşların hizmetine sunuldu.

HENDEK’İN MERKEZ ULAŞIM HATTINA GÜÇ KATTI

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Güzel ilçemiz Hendek’te altyapı ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni 3 bin ton sıcak asfaltla yeni yüzüne kavuşturduk. Yolculukları konforlu hale getirdiğimiz yeni güzergahımızda, ekiplerimizin sıcak yol çizgi çalışmaları tamamlanarak sürüş güvenliği üst düzeye çıkarıldı. İlçe halkımıza hayırlı olsun” denildi.

Büyükşehir, yaptığı bu çalışmayla Hendek’in merkez ulaşım arterini güçlendirmiş oldu.