Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sezon başlangıç tarihi 6 Haziran olmasına rağmen Kurban Bayramı'nın acıya dönmemesi için bölgede nöbetçi hayat timlerinden nöbetçi birimler görevlendirecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır acısız ve güzel bir yaz sezonu için Karadeniz sahillerinde hummalı bir çalışma yürütüyordu.

İtfaiye Dairesi Cankurtaran Timi'nin geçen sezonu pür dikkat nöbet tutarak 'sıfır kayıpla' geçirmesi, suyun içinde ve sahilde yapılan çalışmalar sayesinde mavi bayrakla buluşan Karasu ve Kocaali Sahilleri'ndebayram tedbiri alındı.

BAYRAMDA 6 FARKLI EKİP

Sezon görevine 6 Haziran'da başlayacak olan cankurtaran ekiplerinden 6 farklı ekip Kurban Bayramı'nın acıya dönüşmemesi için sahilde görevlendirildi.

Buna göre liman bölgesi, kule 6, 7 ve 8 bölgesinde, cankurtaran merkezi önünde, 32 Evler'de, Akkum'da ve Kocaali Merkez de birer ekip olmak üzere 4 jet ve 20 personele görev verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Güzel şehrimizde, Karadeniz'in incisi olan sahillerimizde ağız tadıyla, keyifli bir bayram geçirmek için tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda kuzey sahillerimizde sezon görevimiz öncesinde bayram nöbeti oluşturulmuştur ve cankurtaranlarımız tatil boyunca Karasu ile Kocaali bölgesinde görevlerinin başında olacaktır. Buruk bir bayram yaşamamak adına görevli bölgeler haricinde denize girilmemesi önemle rica ederiz.Tüm vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hayırlı bayramlar dileriz' denildi.