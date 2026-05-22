Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı hareketliliğinin artmasıyla birlikte denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir zabıta ekipleri, market ve giyim mağazalarında kapsamlı incelemelerde bulundu.

Ekipler, ürünlerin hijyen koşulları, fiyat etiketi uygunluğu ve genel düzen konusunda kontroller gerçekleştirerek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının önüne geçiyor.

Özellikle bayram öncesinde oluşan yoğunluk nedeniyle denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir ekipleri, hem esnafın kurallara uygun hizmet vermesi hem de vatandaşların güven içinde alışveriş yapabilmesi için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği ortamlar hazırlıyor. Ekipler, bayram süreci boyunca sıklaştırdığı denetimlerine aralıksız devam edecek.