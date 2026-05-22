İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda huzurlu seyahat için 334 bin 17 kolluk ve 66 bin 481 trafik personeliyle denetimlerin artırılacağını açıkladı. Karadan, havadan ve gizli yolcu denetimleriyle trafik güvenliği ön planda tutulacak.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri için trafik denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kurban Bayramı boyunca 334 bin 17 kolluk personeli ile 66 bin 481 trafik personelinin görev yapacağı ifade edilirken; denetimlerin karadan, havadan ve elektronik sistemler aracılığıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bakanlık paylaşımında, trafik güvenliğine dikkat çekilerek 'Trafikte alınan her tedbir, korunan bir candır' mesajı verildi.

Bakanlık hazırladığı infografikli paylaşımda emniyet kemeri ve otobüs denetimleri kapsamında ülke genelinde bin 238 personelin gizli yolcu olarak otobüsleri denetleyeceğini duyururken, ülke genelinde toplamda 5 bin 936 saat hava araçları ile denetimlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yapan Bakanlık, bayramda sevdiklerine güvenle kavuşmalarının önemine vurgu yaparak, 'Kurallara uyalım, sevdiklerimize sağ salim kavuşalım' mesajı verdi.