İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2,3 milyar TL maliyetli M5 metrosunun Samandıra Merkez-Sultanbeyli etabı açıldı. 8 istasyonlu hatla Üsküdar-Sultanbeyli arası 50 dakikaya düşerken, hat Bayram tatiliyle birlikte toplam 9 gün ücretsiz hizmet verecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önemli ulaşım projelerinden biri olan M5 Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın ikinci etabı olan Samandıra Merkez-Sultanbeyli hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam maliyeti 2,3 milyar TL'yi aşan proje ile Üsküdar-Sultanbeyli arası ulaşım süresi 50 dakikaya düşecek.

8 istasyondan oluşan yeni metro hattı; Marmaray, Metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre çalışacak. Açılış törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, belediye başkanları, meclis üyeleri, ulaşım sektörü temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesaj da okundu.

NURİ ASLAN: 'İSTANBUL'U DEMİR AĞLARLA ÖRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ise konuşmasında İstanbul'un raylı sistem yatırımlarında tarihi bir dönem yaşadığını söyledi.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 'demir ağlarla örme' vizyonuna atıfta bulunan Başkan Vekili Aslan, 'İstanbul'u demir ağlarla örmeyi hedefliyoruz. Aynı anda en çok metro inşaatı yapan kent olmaktan gurur duyuyoruz' dedi. Aslan, 2019 yılında göreve geldiklerinde birçok metro hattının finansman yetersizliği nedeniyle durduğunu savunarak, '2019'da 157,2 kilometre olan İBB raylı sistem uzunluğunu 244,3 kilometreye çıkardık. Bakanlık hatlarıyla birlikte İstanbul'daki toplam raylı sistem ağı 380,7 kilometreye ulaştı' dedi.

Yeni hattın Sultanbeyli için tarihi bir yatırım olduğunu vurgulayan Aslan, 'Ekrem İmamoğlu belediyeciliği tarihinde ilk kez Sultanbeyli'ye metro getiriyor' ifadelerini kullandı.

Saatte yaklaşık 65 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip hattın; Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar aksındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

METRO 9 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ,Nuri Aslan, açılışa özel olarak yeni metro hattının 5 gün ücretsiz hizmet vereceğini, Kurban Bayramı sürecindeki ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte toplam ücretsiz kullanım süresinin 9 güne çıkacağını açıkladı. Aslan, yıl sonuna kadar Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın da hizmete alınmasının planlandığını belirtti. 13 kilometre uzunluğundaki ve 11 istasyondan oluşan hattın test sürüşlerinin Haziran ayında başlayacağı ifade edildi.

Konuşmalar sonrasında protokol üyeleri kurdele keserek hattın resmi açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra heyet metro hattında incelemelerde bulunarak Samandıra istasyonuna kadar yolculuk yaptı.