Keşan Çobançeşme Köyü'nde 2023-2025 yılları arasında yürütülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesi tamamlandı. Verim artışının sağlandığı merada ilk ot biçimi gerçekleştirilirken, projenin hayvancılık maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çobançeşme Köyü'nde üç yıldır sürdürülen 'Mera Islah ve Amenajmanı Projesi' başarıyla tamamlanırken, ıslah edilen merada ilk ot biçimi gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan proje kapsamında elde edilen verim artışı, bölge yetiştiricileri için umut oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 2023-2025 yılları arasında yürütülen çalışmalar kapsamında mera alanlarında yabancı ot temizliği, gübreleme, tohumlama ve kontrollü otlatma uygulamaları hayata geçirildi. Üç yıllık titiz çalışmanın ardından yüksek verimliliğe ulaşılan merada ilk hasat için üreticiler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Çobançeşme Köyü'nde düzenlenen ot biçim programına; Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan, Çobançeşme Köyü Muhtarı Serhat Hesapçı, teknik personeller ve çok sayıda yetiştirici katıldı.

Programda ekipler ve üreticiler, ıslah edilen mera alanındaki ot kalitesini yerinde inceleyerek biçim çalışmalarını takip etti. Yetkililer, proje sayesinde mera verimliliğinde önemli artış sağlandığını belirtti.

HEDEF KALİTELİ KABA YEM ÜRETİMİ

Hayvancılık sektöründe en büyük maliyet kalemlerinden biri olan kaliteli kaba yem ihtiyacının yerel kaynaklardan karşılanması amacıyla yürütülen projeyle, üreticilerin yem giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında; mera alanlarının verimliliğinin artırılması, kaliteli kaba yem üretiminin desteklenmesi, hayvancılık maliyetlerinin düşürülmesi, doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir otlatmanın sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, doğru amenajman ve kontrollü otlatma planlarıyla mera alanlarının uzun yıllar verimli şekilde kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.