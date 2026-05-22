Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu resmen hayata geçirildi. Yeni platform; sanayide düşük karbonlu üretim, yeşil dönüşüm ve uluslararası finansman desteklerini tek çatı altında toplayacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun kurulmasına ilişkin süreç resmileşti.

Yayımlanan genelgede, küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türk sanayisinin düşük karbonlu üretime geçmesinin zorunlu hale geldiği vurgulandı.

Genelgede, Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme modelini sürdürebilmesi için sanayi sektöründe sera gazı emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda hazırlanan '2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' doğrultusunda; Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına hazırlık, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeşil teknoloji yatırımlarının desteklenmesi, uluslararası finansman kaynaklarının artırılması temel hedefler arasında gösterildi.

Genelgede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun oluşturulduğu belirtildi.

Platformun özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli tesislerin dönüşüm yatırımlarına hem proje geliştirme hem de finansman desteği sağlayacağı ifade edildi.

SANAYİYE YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Yeni yapı ile sanayide karbon salımının azaltılması, sürdürülebilir yatırım projelerinin hızlandırılması ve uluslararası iklim taahhütlerinin yerine getirilmesi hedeflendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede ayrıca, platformun etkin çalışabilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerekli desteği vermesi istenirken, sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik çalışmaların kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle; kalkınma hedefleri, rekabet gücü ve uluslararası yükümlülükler dikkate alınarak yürütüleceği vurgulandı.