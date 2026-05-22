SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Aziz Duran Parkı'nın yanında inşa edilecek yeni Büyükşehir Hizmet Binası'nın detaylarını ve görsellerini kamuoyu ile ilk kez paylaştı.

Yeni projeyle 1 milyon 100 bin kişiye 'tek merkezden, güçlü hizmet' sunacaklarını söyleyen Başkan Alemdar, 'Yapım ihalesi 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, müjdeyi vermiş olalım. Farklı kampüsler halinde olan Büyükşehir hizmetlerini tek bir merkezde toplayarak daha faydalı, üretken bir çalışma sistemini devreye alıyoruz. Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin yanında yükselecek projemiz Sakarya'ya hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Başkan Alemdar, her fırsatta Büyükşehir'in depremden bu yana okul binasında hizmet vermeye çalıştığını ve birçok birimin ise kiracı olarak faaliyet yürüttüğünü ifade ederek 'Bu şehre yakışan bir belediye hizmet binası kazandıracağız' vurgusu yapıyordu.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Proje hazırlandı ve Başkan Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Ankara'da yaptığı görüşme sonrası müjdeyi paylaşmıştı.

Başkan Alemdar, bugün ise yapım ihalesinin 30 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini açıklayarak, projenin görsellerini ve detaylarını kamuoyuna ilk kez duyurdu.

BİLİM MERKEZİ VE KÜTÜPHANENİN YANINDA

Buna göre Adapazarı Mithatpaşa Aziz Duran Parkı yanında, yaşam kampüsü yapılması planlanan Bilim Merkezi ile Şehir Kütüphanesi'nin yanındaki 39 bin metrekarelik arazide yeni modern bir hizmet binası inşa edilecek.

İÇERİSİNDE NELER OLACAK?

Mimari detaylara göre proje 5 bin 400 metrekare taban alanına sahip olacak ve zemin katta vatandaşa doğrudan hizmet verecek birimler yer alacak.

Öte yandan projede 400 metrekare yeni meclis salonu, 21 adet hizmet birimi, arşiv ile malzeme depoları, toplantı odaları, açık ve kapalı ofisler, seyir terasları, çok amaçlı salonlar ve 450 araçlık otopark yer alacak.

'SAKARYA'MIZA HAYIRLI OLSUN'

Başkan Alemdar, 'Artık tek bir merkezden 1 milyon 100 bin vatandaşımıza hizmet üreteceğiz. Farklı kampüsler halinde olan Büyükşehir hizmetlerini tek bir merkezde toplayarak daha faydalı, üretken bir çalışma sistemini devreye alıyoruz. Şehrimizin hizmet kalitesini artıracak ve merkezi konumunda yer alacak olan hizmet binamız, Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü olacak alanda Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin hemen yanında yer alacak. Müjdeyi ise bugün hemşehrilerimize vermek istiyoruz. Projemizin yapım ihalesi 30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

HEP BİRLİKTE GELECEĞE PROJE VE ESERLERLE

Tarihi adım olacak yeni hizmet binasının Sakarya'ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Yusuf Alemdar, 'Projeyi gündemimize aldığımız günden bu yana desteğini bir gün olsun eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı İl Başkanlarımıza destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Birlikte şehrimize yeni eserler kazandırmaya, Sakarya'mızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz' dedi.

Hizmet binası, TOKİ ile Büyükşehir arasında imzalanan protokol kapsamında, toplu konut idaresi tarafından inşa edilecek.