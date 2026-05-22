Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyaran jandarma ekipleri, özellikle yaşlıların hedef alındığını belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güvenliği için jandarma ekiplerinden önemli bir uyarı geldi. Bayram dönemlerinde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı harekete geçen ekipler, özellikle yaşlı vatandaşların hedef alındığını vurguladı.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, ilçe basını temsilcileriyle bir araya gelerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban alım satımının yoğunlaştığı bayram öncesi dönemde sahte para, telefon dolandırıcılığı ve çeşitli yöntemlerle vatandaşların mağdur edilmeye çalışıldığını belirten Kuş, herkesin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Özellikle kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kuş, devlet kurumlarının hiçbir şekilde vatandaşlardan telefon üzerinden para talebinde bulunmayacağını söyledi.

Köylerde yaşayan yaşlı vatandaşların dolandırıcıların en çok hedef aldığı kesimlerden biri olduğuna dikkat çeken Kuş, zaman zaman korku ve panik oluşturarak para talep eden kişilerin ortaya çıktığını belirtti. Gurbette yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Kuş, aile büyüklerinin mutlaka bu tür olaylara karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

'Bir telefonla yılların birikimi yok olabilir' diyen jandarma yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bayram süresince de 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirten Recep Kuş, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamında geçirmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için uzmanlar da vatandaşlara 'Tanımadığınız kişilere itibar etmeyin, acele karar vermeyin, para göndermeyin' çağrısında bulunuyor.