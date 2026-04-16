Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanat, bilim, teknoloji ve geleneksel spor atölyeleriyle donatılan Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde minik öğrencilerden sonra liseli öğrencilerde konuk oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinliklerle çocukları ve gençleri sporla, sanatla, bilimle buluşturuyor.

YAKLAŞIK 350 ÖĞRENCİ KATILDI

Geçtiğimiz gün ilk ve orta okula öğrencilerini ağırlayan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne bu kez liseli öğrenciler konuk oldu. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklere yaklaşık 350 lise öğrencisi katıldı.

ETKİNLİKLERLE DOLU BİR GÜN

Liseli öğrenciler resimden robotik kodlamaya, geleneksel okçuluktan güvenli bisiklet sürüşüne, basketbol ve voleyboldan atletizme, drama atölyelerinden teknoloji atölyelerine kadar birçok farklı atölye ve aktiviteyi Bisiklet Vadisi'nde yaşadı.