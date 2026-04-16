Ordu'da doğayla iç içe yaşam alanlarından biri olan Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı bu kez ilginç bir olayla gündeme geldi. Parkın müdavimi haline gelen bir tilkinin, geceleri kümeslere girerek yumurta aldığı anlar kameralara yansıdı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle kente kazandırılan parkta, son günlerde kaz ve tavuk yumurtalarında yaşanan eksilme üzerine inceleme başlatıldı.

Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yumurtaların bir tilki tarafından alındığı tespit edildi.

Foto kapana yansıyan görüntülerde tilkinin, gece saatlerinde kümeslere yaklaşarak yumurtaları alıp kaçtığı görüldü. Özellikle kaz yumurtalarını tercih ettiği belirlenen tilkinin, belirli aralıklarla aynı bölgeye geldiği ifade edildi.

Yetkililer, yaşanan yumurta kayıplarının ardından kümeslerde güvenlik önlemlerini artırırken, doğal yaşamın bir parçası olan tilkinin park içindeki hareketlerinin de yakından takip edildiğini belirtti.

DOĞAL YAŞAMLA İÇ İÇE BİR PARK

Öte yandan açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı; tıbbi ve aromatik bitki alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, kanatlı hayvan kümesleri, kaplumbağa havuzu, serender ve oturma alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe bir ortam sunuyor. Park, aynı zamanda farklı hayvan türlerine de ev sahipliği yapıyor.