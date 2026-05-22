SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesi başlattığı kampanya kapsamında hayırseverlerin bağışlayacağı kurban etleri ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak. Hayırseverler tarafından bağışlanacak kurban etleri, hem ihtiyaç sahiplerinin evine ulaşacak hem de Büyükşehir Aşevi'nde hazırlanarak sıcak yemek olarak ikram edilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bayram sevinci ve bereketi ulaştırılıyor.

Bayramın bereketi ve sevinci anlam kazanıyor

'Kurban, paylaşma ve dayanışmanın bayramıdır'

Kampanya ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kurban Bayramı paylaşma ve dayanışmanın bayramıdır. Bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak aş götürecek, kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kapsamda kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız www.sakarya.bel.tr adresinden bağışta bulunabilir ya da Alo 153 veya 44 44 054 numaralarından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimize ulaşıp detaylı bilgi alarak bağışta bulunabilirler. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız' ifadelerine yer verildi.