Mavi Bayrak programı kapsamında 'En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü'ne layık görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ödüllerinin sayısını 32'ye çıkardı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre alanında yürüttüğü çalışmalarla doğayı, sahilleri ve denizi korumaya devam ediyor. Belediye, 2025 yılı Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında Ulusal Jüri tarafından 'En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü'ne layık görülerek çevre ödüllerinin sayısını 32'ye çıkardı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerini kazananlar, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törenle açıklandı. Türkiye genelinde çevre eğitimi ve bilinçlendirme alanında örnek çalışmalar yürüten kurumların ödüllendirildiği törende, Antalya Büyükşehir Belediyesi bir kez daha önemli bir başarıya imza attı. Törende 2025 yılında Mavi Bayrak kapsamında yapılan en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülleri kapsamında belediye kategorisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ödül almaya hak kazandı.

ÖDÜLÜ BAŞKAN DANIŞMANI ATASOY ALDI

Törende Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı 32. çevre ödülünü Başkan Vekili Büşra Özdemir'e takdim etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 32. çevre ödülünü almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Vekili Özdemir, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre farkındalığını artırmaya yönelik eğitim çalışmaları, deniz çöpleri ile mücadele, sürdürülebilir çevre politikaları ve denizlerin korunmasına yönelik uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Antalya'da halkımızın denizden en iyi şekilde yararlanabileceği plajlarımızla da bu ödülü almış olmak ayrıca bizleri mutlu etti' dedi.

33 FARKLI KRİTER YERİNE GETİRİLİYOR

Mavi Bayrak Ödülü'nün, plajlarda uluslararası standartların eksiksiz şekilde uygulanmasını gerektiren önemli bir çevre ödülü olarak kabul edildiğini söyleyen Büşra Özdemir, 'Program kapsamında plajların 33 ayrı kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterler, uluslararası denetim süreçleriyle düzenli olarak kontrol ediliyor. Mavi Bayrak programı çerçevesinde yüzme suyu analizlerinin düzenli yapılması, atık yönetim sistemlerinin etkin şekilde uygulanması, engelli bireyler için erişilebilir alanların oluşturulması, can güvenliği önlemleri, acil durum planları, geri dönüşüm uygulamaları ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar zorunlu kriterler arasında yer alıyor. Ayrıca çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri de değerlendirmede önemli rol oynuyor. Biz de titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarla bu ödüle layık görüldük. Çevrenin korunmasına yönelik örnek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.